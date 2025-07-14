Євросоюз підготував список мит проти США на 21 млрд євро. І може додатися другий

В Італії сподіваються, що ЄС зможе домовитися зі США й уникнути торгової війни

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Європейський Союз підготував широкий список мит проти США, який набере чинності у разі, якщо переговори з Вашингтоном не матимуть успіху. Про це розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Il Messaggero.

"Готовий список європейських мит на 21 мільярд євро, до якого може бути додано другий", – сказав Таяні, розповідаючи про можливу відповідь на оголошені Дональдом Трампом мита проти ЄС в розмірі 30%.

Водночас італійський міністр наголосив, що попри готовність до жорсткої відповіді, європейські чиновники не залишають спроб знайти дипломатичне рішення.

"[Європа має реагувати] спокійно і холоднокровно. Вона повинна вести переговори з високо піднятою головою, знаючи, що в інтересах усіх уникнути торгової війни. Європі потрібна Америка, і навпаки", – сказав міністр.

Анонсовані Трампом мита мають набрати чинності уже з 1 серпня, але Таяні висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди.

"У нас є два тижні... Я впевнений, що буде прогрес. Мита шкодять усім, починаючи зі Сполучених Штатів. Якщо біржі падають, під загрозою опиняються пенсії та заощадження американців", – сказав італійський міністр.

"Мій девіз – досягти подвійного нуля: жодних мит між Європою та Сполученими Штатами. Я розумію, що це непросто, але це єдиний спосіб розвивати наші економіки разом", – додав Таяні.