Евросоюз пообещал Молдове крупнейший пакет помощи за время ее независимости

Фото: EPA / DUMITRU DORU

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 10 октября, объявила о крупнейшем пакете финансовой помощи Молдове на сумму 1,8 млрд евро. Деньги пойдут на экономическое развитие страны, сказала она на брифинге во время поездки в Кишинев.

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Деньги направят на развитие бизнеса, ремонт школ, строительство больниц и инфраструктурные проекты: объездную дорогу в Кишиневе, развитие сообщения Одесса – Кишинев – Яссы, мосты через реку Прут, строительство линий электропередачи в Румынию, предоставление широкополосного интернета в отдаленных районах страны.

План также предусматривает расширение доступа к единому рынку Евросоюза и поддержку социально-экономических и фундаментальных реформ в стране.

"Сегодня я в Кишиневе, чтобы презентовать пакет поддержки с потенциалом удвоения размера экономики страны за десять лет. Для этого мы инвестируем в рабочие места, рост, услуги и инфраструктуру – от новых больниц в Бельцах и Кагуле до дороги из столицы в Одессу. Мы открываем двери в наш единственный рынок для молдавских компаний. И мы поддерживаем реформаторские усилия Молдовы", — сказала фон дер Ляйен.

Деньги начнут поступать после того, как план будет утвержден Европейским парламентом и Советом ЕС.

После этого Молдове предложат предоставить свою программу реформ, которые она намерена осуществить для ускорения роста и сближения с ЕС.