Євросоюз пообіцяв Молдові найбільший пакет допомоги за час її незалежності

Фон дер Ляєн перед референдумом у Молдові анонсувала фінансову допомогу країні на суму 1,8 млрд євро

Фото: EPA / DUMITRU DORU

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 10 жовтня, оголосила про найбільший пакет фінансової допомоги Молдові на суму 1,8 млрд євро. Гроші підуть на економічний розвиток країни, сказала вона на брифінгу під час поїздки до Кишинева.

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Гроші спрямують на розвиток бізнесу, ремонт шкіл, будівництво лікарень та інфраструктурні проєкти: об'їзну дорогу в Кишиневі, розвиток сполучення Одеса – Кишинів – Ясси, мости через річку Прут, будівництво ліній електропередачі в Румунію, надання широкосмугового інтернету у віддалених районах країни.

План також передбачає розширення доступу до єдиного ринку Євросоюз і підтримку соціально-економічних та фундаментальних реформ вкраїні.

"Сьогодні я у Кишиневі, щоб презентувати пакет підтримки з потенціалом подвоєння розміру економіки країни за десять років. Для цього ми інвестуємо в робочі місця, зростання, послуги та інфраструктуру – від нових лікарень у Бельцях і Кагулі до дороги зі столиці в Одесу. Ми відкриваємо двері до нашого єдиного ринку для молдовських компаній. І ми підтримуємо реформаторські зусилля Молдови", – сказала фон дер Ляєн.

Гроші почнуть надходити після того, як план затвердять Європейський парламент і Рада ЄС.

Після цього Молдові запропонують надати свою програму реформ, які вона має намір здійснити для прискорення зростання та зближення з ЄС.