Євросоюз пообіцяв Молдові найбільший пакет допомоги за час її незалежності
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 10 жовтня, оголосила про найбільший пакет фінансової допомоги Молдові на суму 1,8 млрд євро. Гроші підуть на економічний розвиток країни, сказала вона на брифінгу під час поїздки до Кишинева.
Гроші спрямують на розвиток бізнесу, ремонт шкіл, будівництво лікарень та інфраструктурні проєкти: об'їзну дорогу в Кишиневі, розвиток сполучення Одеса – Кишинів – Ясси, мости через річку Прут, будівництво ліній електропередачі в Румунію, надання широкосмугового інтернету у віддалених районах країни.
План також передбачає розширення доступу до єдиного ринку Євросоюз і підтримку соціально-економічних та фундаментальних реформ вкраїні.
"Сьогодні я у Кишиневі, щоб презентувати пакет підтримки з потенціалом подвоєння розміру економіки країни за десять років. Для цього ми інвестуємо в робочі місця, зростання, послуги та інфраструктуру – від нових лікарень у Бельцях і Кагулі до дороги зі столиці в Одесу. Ми відкриваємо двері до нашого єдиного ринку для молдовських компаній. І ми підтримуємо реформаторські зусилля Молдови", – сказала фон дер Ляєн.
Гроші почнуть надходити після того, як план затвердять Європейський парламент і Рада ЄС.
Після цього Молдові запропонують надати свою програму реформ, які вона має намір здійснити для прискорення зростання та зближення з ЄС.
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