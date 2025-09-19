Евросоюз учтет оценку МВФ при определении размера репарационного займа Украине
Европейская комиссия пока не может назвать размер репарационного займа Украине – он будет зависеть от оценки Международного валютного фонда относительно потребностей Украины. Об этом рассказал в пятницу еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет агентство Reuters.
"Сейчас мы работаем над всеми деталями: механизмами, сроками, объемами. Относительно объемов, для нас важно увидеть оценку МВФ относительно потребностей Украины в финансировании на следующие два года, и МВФ сейчас завершает эту работу", – сказал он.
Украина оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия будущей четырехлетней программы с МВФ, переговоры по которой начались в сентябре, от $150 млрд до $170 млрд, рассказал в пятницу на заседании Верховной Рады министр финансов Сергей Марченко.
Репарационный заем Евросоюза для Украины будет обеспечен замороженными активами российского Центрального банка, которые составляют около $300 миллиардов.
Большинство этих денег находится в Европе, в частности в Бельгии, где депозитарий ценных бумаг Euroclear хранит 194 миллиарда евро. Из них около 170 миллиардов евро уже превратились в наличные, потому что ценные бумаги были погашены после их замораживания.
Домбровскис сказал, что модель, над которой работает комиссия, в будущем может быть применена во всех странах G7, удерживающих часть замороженных российских активов. Он обсуждал эту идею с министрами финансов G7 во время недавнего телефонного разговора.
- Комиссия пока не раскрывает никаких деталей идеи репарационного займа, кроме предположения, что Украина вернет деньги только после получения репараций от России, а риски, связанные с займом, будут распределены между странами ЕС.
- Европейские чиновники, вовлеченные в обсуждения, неофициально рассказали, что идея предусматривает замену российских активов, которые хранятся в Европе, на беспроцентные облигации Еврокомиссии. Облигации будут иметь гарантии или всех стран ЕС, или только тех, кто согласится участвовать.
- Гарантии правительств являются политически рисковым элементом, поскольку Россия может выдвинуть претензии в случае отмены санкций.
