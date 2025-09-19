Євросоюз врахує оцінку МВФ при визначенні розміру репараційної позики Україні

Україна оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на наступні чотири роки на рівні $150-170 мільярдів

Фото: depositphotos.com

Європейська комісія поки що не може назвати розмір репараційної позики Україні – він буде залежати від оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України. Про це розповів у п'ятницю єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише агентство Reuters.

"Зараз ми працюємо над усіма деталями: механізмами, термінами, обсягами. Щодо обсягів, для нас важливо побачити оцінку МВФ щодо потреб України у фінансуванні на наступні два роки, і МВФ наразі завершує цю роботу", – сказав він.

Україна оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії майбутньої чотирирічної програми з МВФ, переговори щодо якої розпочалися у вересні, від $150 млрд до $170 млрд, розповів у п'ятницю на засіданні Верховної Ради міністр фінансів Сергій Марченко.

Репараційна позика Євросоюзу для України буде забезпечена замороженими активами російського Центрального банку, які становлять близько $300 мільярдів.

Більшість цих грошей перебуває в Європі, зокрема у Бельгії, де депозитарій цінних паперів Euroclear зберігає 194 мільярди євро. З них близько 170 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, бо цінні папери були погашені після їх замороження.

Домбровскіс сказав, що модель, над якою працює комісія, в майбутньому може бути застосована у всіх країнах G7, які тримають частину заморожених російських активів. Він обговорював цю ідею з міністрами фінансів G7 під час недавньої телефонної розмови.