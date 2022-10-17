Евросоюз увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает военную учебную миссию, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"Пока Дмитрий Кулеба из бомбоубежища обращается к Совету министров иностранных дел ЕС, мы увеличиваем военную помощь Украине до 3,1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию", – написал глава европейской дипломатии.

Как уточнил в Twitter посол ЕС в Киеве Матти Маасикас, министры иностранных дел Евросоюза одобрили в Люксембурге план предоставления Украине дополнительных 500 миллионов евро на закупку вооружений и боеприпасов, а также организацию учебной миссии для украинских военнослужащих в странах ЕС.

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В то же время Кулеба написал, что он, наверное, первый министр, обратившийся в Совет министров иностранных дел ЕС с бомбоубежища во время сирен.

"Призвал ЕС предоставить больше ПВО и боеприпасов и ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников. 9-й пакет санкций ЕС против России должен быть сильным", — уточнил министр иностранных дел Украины.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз планирует выделить дополнительные 500 млн евро на возмещение странам-членам за оружие, переданное ими Украине, и на обучение 15 000 военных ВСУ на территории ЕС.

Европейский Союз планирует в течение 2023 года ежемесячно предоставлять Украине около $1,5 млрд.,

Наталія Софієнко

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