Евросоюз планирует ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд. – Politico

Европейский Союз планирует в течение 2023 года ежемесячно выделять Украине около $1,5 млрд, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

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Детали этой помощи – общая сумма, доля грантов и ссуд – еще обсуждаются. Они станут известны на следующей неделе или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября.

"Оказание краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе. Учитывая постоянную потребность, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для высшей степени предсказуемости, и я упорно работаю над тем, чтобы обеспечить нам более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку по крайней мере в следующем году", – заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис впервые заявил, что министры финансов Европейского Союза договорились прописать финансовую помощь Украине в свой бюджет на 2023 год, чтобы сделать ее более структурированной и прогнозируемой.

2 октября стало известно, что США готовы к концу войны выделять Украине ежемесячно $1,5 млрд для финансирования бюджета и ожидают от Евросоюза выделения соразмерных сумм.

Также Украина договаривается с МВФ о долгосрочной программе поддержки финансов и дополнительной экстренной помощи на время переговоров.

В середине сентября Министерство финансов подало в Верховную Раду проект бюджета с триллионным дефицитом. Министр Сергей Марченко пояснил, что правительство рассчитывает на $38 млрд от партнеров.

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Андрій Водяний

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