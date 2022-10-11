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Евросоюз планирует ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд. – Politico

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 09:22
Евросоюз планирует ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд. – Politico - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз планирует в течение 2023 года ежемесячно выделять Украине около $1,5 млрд, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

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Детали этой помощи – общая сумма, доля грантов и ссуд – еще обсуждаются. Они станут известны на следующей неделе или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября.

"Оказание краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе. Учитывая постоянную потребность, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для высшей степени предсказуемости, и я упорно работаю над тем, чтобы обеспечить нам более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку по крайней мере в следующем году", – заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис впервые заявил, что министры финансов Европейского Союза договорились прописать финансовую помощь Украине в свой бюджет на 2023 год, чтобы сделать ее более структурированной и прогнозируемой.

Читайте также: Украине нужно еще 1,5 трлн грн, но Запад не дает гарантий. Как будем выживать в 2023 году

Андрій Водяний
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евросоюз йоханнес хан финансовая помощь бюджет-2023
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