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03.08.2019, 07:30

Евросоюз выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ

Евросоюз выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ

Кристалина Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка, номинирована Евросоюзом как единый кандидат на пост главы МВФ

Главный исполнительный директор Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева официально номинирована странами Евросоюза единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У нее (Георгиевой, - ред.) есть все необходимые навыки для успешного руководства финансовой организацией", - отметил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства.

Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, уже поздравил Георгиеву с победой.

Кандидатура Георгиевой будет вынесена на совет директоров МВФ, процесс выборов завершится в октябре.

Георгиева является главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года, до этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а также еврокомиссара по бюджету.

16 июля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард официально объявила, что уходит в отставку. До этого Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС рекомендовал ее на должность главы Европейского центробанка.

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Теги: МВФ, Кристалина Георгиева
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