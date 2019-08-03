Евросоюз выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ

Главный исполнительный директор Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева официально номинирована странами Евросоюза единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

"У нее (Георгиевой, - ред.) есть все необходимые навыки для успешного руководства финансовой организацией", - отметил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства.

Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, уже поздравил Георгиеву с победой.

Кандидатура Георгиевой будет вынесена на совет директоров МВФ, процесс выборов завершится в октябре.

Георгиева является главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года, до этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а также еврокомиссара по бюджету.

16 июля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард официально объявила, что уходит в отставку. До этого Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС рекомендовал ее на должность главы Европейского центробанка.