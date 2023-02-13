Еврозона избежит рецессии из-за падения цен на газ — прогноз Еврокомиссии

В этом году экономика еврозоны будет лучше, чем предполагалось ранее, поскольку мягкая зима и высокие запасы газа помогают ослабить энергетический кризис, а рынок труда держит давление. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии, пишет Bloomberg.

Официальные представители ЕС в Брюсселе повысили свой прогноз роста в текущем году, предусмотрев расширение валютного блока на 0,9% и заявили, что рецессии удастся избежать. Они также снизили прогноз роста потребительских цен, хотя он остается высоким на уровне 5,6%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Через почти год после того, как Россия начала агрессивную войну против Украины, экономика ЕС находится в лучшем положении, чем ожидалось осенью. Похоже, что инфляция достигла своего пика, и благоприятные события на энергетических рынках предвещают дальнейшее резкое снижение", – говорится в обновленном экономическом отчете комиссии.

Последний прогноз заметно улучшился по сравнению с ноябрьскими прогнозами, когда официальные лица предполагали, что валовой внутренний продукт в этом году в еврозоне вырастет всего на 0,3%, а инфляция составит 6,1%.

Прогнозы показывают, что все страны-члены ЕС достигнут роста в этом году, за исключением Швеции, где ожидается сокращение на 0,8%. Германия, крупнейшая экономика региона, и Австрия – две страны еврозоны, в которых наблюдается спад в течение двух кварталов подряд.

Комиссия предупредила, что, хотя перспективы улучшились, "встречный ветер остается сильным", поскольку Россия продолжает свою войну в Украине.

Еврокомиссия заявила, что домохозяйства и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими счетами за электроэнергию, а базовая инфляция, за исключением энергии и необработанных продуктов питания, по-прежнему снижает покупательную способность. Это означает, что Европейский центральный банк намерен продолжить повышение процентных ставок.

27 декабря 2022 Министерство экономики оценило падение ВВП Украины в 2022 году на уровне 32%.

26 января 2023 года НБУ дал прогноз по инфляции на три года. Ожидает замедления до 6,7%.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.