UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Еврозона избежит рецессии из-за падения цен на газ — прогноз Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 14:50
Еврозона избежит рецессии из-за падения цен на газ — прогноз Еврокомиссии - Фото
Фото: ЕРА

В этом году экономика еврозоны будет лучше, чем предполагалось ранее, поскольку мягкая зима и высокие запасы газа помогают ослабить энергетический кризис, а рынок труда держит давление. Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии, пишет Bloomberg.

Официальные представители ЕС в Брюсселе повысили свой прогноз роста в текущем году, предусмотрев расширение валютного блока на 0,9% и заявили, что рецессии удастся избежать. Они также снизили прогноз роста потребительских цен, хотя он остается высоким на уровне 5,6%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Через почти год после того, как Россия начала агрессивную войну против Украины, экономика ЕС находится в лучшем положении, чем ожидалось осенью. Похоже, что инфляция достигла своего пика, и благоприятные события на энергетических рынках предвещают дальнейшее резкое снижение", – говорится в обновленном экономическом отчете комиссии. 

Последний прогноз заметно улучшился по сравнению с ноябрьскими прогнозами, когда официальные лица предполагали, что валовой внутренний продукт в этом году в еврозоне вырастет всего на 0,3%, а инфляция составит 6,1%.

Прогнозы показывают, что все страны-члены ЕС достигнут роста в этом году, за исключением Швеции, где ожидается сокращение на 0,8%. Германия, крупнейшая экономика региона, и Австрия – две страны еврозоны, в которых наблюдается спад в течение двух кварталов подряд.

Комиссия предупредила, что, хотя перспективы улучшились, "встречный ветер остается сильным", поскольку Россия продолжает свою войну в Украине.

Еврокомиссия заявила, что домохозяйства и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими счетами за электроэнергию, а базовая инфляция, за исключением энергии и необработанных продуктов питания, по-прежнему снижает покупательную способность. Это означает, что Европейский центральный банк намерен продолжить повышение процентных ставок.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мировая экономика еврозона прогноз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 