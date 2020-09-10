UA

Еврозону ждет длительное восстановление после кризиса – глава ЕЦБ

10.09.2020, 17:55
Еврозону ждет длительное восстановление после кризиса – глава ЕЦБ - Фото
Фото: epa.eu

Европейский Це, восстановление экономики. Об этом заявила глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, сообщает Reuters.

ЕЦБ снизил прогноз падения ВВП с 8,7% до 8%. Так же был снижен темп восстановления экономики в 2021 году: с 5,2% до 5%. Баланса рисков для экономики ЕЦБ оставил склонным к снижению из-за угрозы второй волны пандемии.

Лагард заявила, что банк использует весь пакет экстренной помощи в 1,35 трлн евро, чтобы вывести регион из рецессии. Она предположила, что ЕЦБ может предоставить дополнительные стимулы, чтобы противостоять рекордному падению производства в регионе. 

В банке оставили без изменений годовой прогноз инфляции в 0,3%, но добавили, что впереди еще месяцы роста цен. По словам Лагард, инфляция будет связана с укреплением курса евро.

Читайте также: Время перемен: какие компании получат все лавры после коронакризиса

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
кризис кристин лагард европейский центральный банк рецессия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Кличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор

СпецпроектКличко и Киев. Что и как (не) построил мэр столицы за пять лет. Разбор
 