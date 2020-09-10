Еврозону ждет длительное восстановление после кризиса – глава ЕЦБ

Европейский Це, восстановление экономики. Об этом заявила глава Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, сообщает Reuters.

ЕЦБ снизил прогноз падения ВВП с 8,7% до 8%. Так же был снижен темп восстановления экономики в 2021 году: с 5,2% до 5%. Баланса рисков для экономики ЕЦБ оставил склонным к снижению из-за угрозы второй волны пандемии.

Лагард заявила, что банк использует весь пакет экстренной помощи в 1,35 трлн евро, чтобы вывести регион из рецессии. Она предположила, что ЕЦБ может предоставить дополнительные стимулы, чтобы противостоять рекордному падению производства в регионе.

В банке оставили без изменений годовой прогноз инфляции в 0,3%, но добавили, что впереди еще месяцы роста цен. По словам Лагард, инфляция будет связана с укреплением курса евро.

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В конце апреля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало рекордное падение мировой экономики. По их прогнозам, глобальная экономика в 2020 году упадет на 3,9% из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Уже в конце июня МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики. По их данным, глобальная рецессия составит 4,9%.

В начале июля Лагард спрогнозировала, что главными последствиями пандемии для мировой экономики станут стремительная роботизация, автоматизация отраслей, сокращение цепочки поставок и падение цен на большинство товаров и услуг.

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Александр Мясищев

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