Пост-коронавирусная экономика: тотальная роботизация и падение цен - прогноз ЕЦБ

Коронакризис резко ускорит переход к автоматизации большинства процессов в мировой экономике

Главными последствиями пандемии COVID-19 на мировую экономику станут быстрая роботизация и автоматизация всех отраслей, более короткие цепочки поставок и падение цен на большинство товаров и услуг. Об этом заявила директор Европейского центробанка Кристин Лагард во время онлайн пресс-конференции.

Переход на новую экономическую модель в следующие два года негативно отразится на уровне занятости и производстве, добавила Лагард. Также стоит ожидать усиления дефляции в развитых экономиках на протяжении переходного периода.

По словам Лагард, в период коронакризиса будет разрушено 35% существующих цепочек поставок товаров в мире.

Использование роботов и автоматизированных сервисов увеличится на 70-75% в ближайшие несколько лет. Уже сегодня отмечается значительный рост онлайн платежей в европейских странах, акцентировала директор ЕЦБ. Она добавила, что активная диджитализация ускорит создание единого европейского цифрового рынка.

Коронакризис также усилит экономическое неравенство среди населения, предупредила Лагард.

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Роман Брыль

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