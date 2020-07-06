Пост-коронавирусная экономика: тотальная роботизация и падение цен - прогноз ЕЦБ
Коронакризис резко ускорит переход к автоматизации большинства процессов в мировой экономике
Главными последствиями пандемии COVID-19 на мировую экономику станут быстрая роботизация и автоматизация всех отраслей, более короткие цепочки поставок и падение цен на большинство товаров и услуг. Об этом заявила директор Европейского центробанка Кристин Лагард во время онлайн пресс-конференции.
Переход на новую экономическую модель в следующие два года негативно отразится на уровне занятости и производстве, добавила Лагард. Также стоит ожидать усиления дефляции в развитых экономиках на протяжении переходного периода.
По словам Лагард, в период коронакризиса будет разрушено 35% существующих цепочек поставок товаров в мире.
Использование роботов и автоматизированных сервисов увеличится на 70-75% в ближайшие несколько лет. Уже сегодня отмечается значительный рост онлайн платежей в европейских странах, акцентировала директор ЕЦБ. Она добавила, что активная диджитализация ускорит создание единого европейского цифрового рынка.
Коронакризис также усилит экономическое неравенство среди населения, предупредила Лагард.
- 22 марта американский финансовый аналитик Гэри Шиллинг в колонке для Bloomberg назвал 10 особенностей мировой экономики после коронавируса.
- Время перемен: какие компании получат все лавры после коронакризиса. Мнение Натальи Морозовой, руководителя Havas Creative Group Ukraine.
- 26 июня МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году еще на 2%
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Комментарии