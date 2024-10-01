Федрезерв анонсировал еще два понижения ставок в США до конца года

Джером Пауэлл заявил, что американская экономика выглядит сильной, но спешить со снижением ставок ФРС не будет

Фото: NABE

Экономика США остается сильной, и Федеральная резервная система (ФРС) намерена поддерживать ее в этом состоянии. Об этом во время выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE) в Теннесси сказал глава американского центробанка Джером Пауэлл.

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Перед Федрезервом стоит задача добиться замедления инфляции без чрезмерного роста безработицы. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в этом направлении", — сказал Пауэлл.

По словам главы Федрезерва, недавнее решение ЦБ снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) является признаком его уверенности в том, что при корректировке денежно-кредитной политики в соответствующем темпе устойчивость рынка труда может быть сохранена вместе с умеренным экономическим ростом и замедлением инфляции до 2%.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, базовая ставка будет снижена еще на 50 б.п. к концу текущего года с нынешнего уровня 4,75-5% годовых.

"Если ситуация в экономике будет соответствовать нашим прогнозам, ставка будет снижена еще дважды", — сказал Пауэлл, добавив, что решения ФРС будут зависеть от статистических данных и спешить с понижениями ФРС не будет.

Ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) является одним из инструментов монетарной политики, который используется для стабилизации экономики в США. Увеличение ставки может помочь бороться с инфляцией, но одновременно может замедлить экономический рост. Снижение ставки, напротив, может стимулировать экономику, но при этом может привести к росту инфляции.



Ставка ФРС – один из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Решения Федрезерва влияют на стоимость денег не только в США, но и в других странах. Это связано с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и многие международные транзакции осуществляются именно в этой валюте.