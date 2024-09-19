Федрезерв перед выборами в США перешел к снижению ставок – впервые со времен COVID

Джером Пауэлл (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Федеральная резервная система США в среду, 18 сентября, снизила ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта – до 4,75-5% годовых. Об этом сообщается на сайте ФРС.

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Это первое снижение ставки с марта 2020 года, до вчерашнего дня она находилась на самом высоком за 23 года уровне. Федрезерв не менял ее восемь заседаний подряд.

"Последние статистические данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы повысился, но остается низким", – говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания комитета сказал, что смягчение денежно-кредитной политики в США имеет двойную цель: поддержать экономику и обеспечить дальнейший прогресс в сдерживании инфляции.

Справка Базовая ставка ФРС, также известная как ставка по федеральным фондам, является ставкой, согласно которой коммерческие банки кредитуют друг друга на краткосрочной основе. Она имеет решающее значение, поскольку влияет на многие другие процентные ставки в экономике, в частности на ставки по ипотечным кредитам, кредитным картам и бизнес-кредитам. Базовая ставка ФРС, также известная как ставка по федеральным фондам, является ставкой, согласно которой коммерческие банки кредитуют друг друга на краткосрочной основе. Она имеет решающее значение, поскольку влияет на многие другие процентные ставки в экономике, в частности на ставки по ипотечным кредитам, кредитным картам и бизнес-кредитам.

Президент Джо Байден приветствовал решение Федрезерва.

"Только что мы достигли важного момента: инфляция и процентные ставки падают, а экономика остается сильной. Критики говорили, что этого не может произойти, но наша политика снижает затраты и создает рабочие места", — написал Байден в соцсети X (Twitter) после того, как Федеральная резервная система снизила ставки.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис назвала решение ФРС хорошей новостью, тогда как ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что снижение ставок может быть политически мотивированным.

На предвыборном митинге в Нью-Йорке Трамп сказал, что ФРС "играет в политику" или "экономика в очень плохом состоянии, если они снижают [ставку] так сильно".