Федрезерв перед виборами у США перейшов до зниження ставок – вперше з часів COVID

Джером Павелл (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Федеральна резервна система США у середу, 18 вересня, знизила ставку за федеральними кредитними коштами на 0,5 відсоткового пункту – до 4,75-5% річних. Про це повідомляється на сайті ФРС.

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Це перше зниження ставки з березня 2020 року, до вчорашнього дня вона перебувала на найвищому за 23 роки рівні. Федрезерв не змінював її вісім засідань поспіль.

"Останні статистичні дані свідчать про те, що економічна активність продовжує підвищуватися впевненими темпами. Приріст числа робочих місць сповільнився, а рівень безробіття підвищився, але залишається низьким", – йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC).

Глава регулятора Джером Павелл на пресконференції після засідання комітету сказав, що пом'якшення грошово-кредитної політики у США має подвійну мету: підтримати економіку та забезпечити подальший прогрес у стримуванні інфляції.

Довідка Базова ставка ФРС, також відома як ставка за федеральними фондами, є ставкою, за якою комерційні банки кредитують один одного на короткостроковій основі. Вона має вирішальне значення, оскільки впливає на багато інших процентних ставок в економіці, зокрема на ставки за іпотечними кредитами, кредитними картками та бізнес-кредитами. Базова ставка ФРС, також відома як ставка за федеральними фондами, є ставкою, за якою комерційні банки кредитують один одного на короткостроковій основі. Вона має вирішальне значення, оскільки впливає на багато інших процентних ставок в економіці, зокрема на ставки за іпотечними кредитами, кредитними картками та бізнес-кредитами.

Президент Джо Байден привітав рішення Федрезерву.

"Щойно ми досягли важливого моменту: інфляція та процентні ставки падають, а економіка залишається сильною. Критики казали, що цього не може статися, але наша політика знижує витрати та створює робочі місця", – написав Байден у соцмережі X (Twitter) після того, як Федеральна резервна система знизила ставки.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала рішення ФРС хорошою новиною, тоді як її суперник від Республіканської партії Дональд Трамп припустив, що зниження ставок може бути політично мотивованим.

На передвиборчому мітингу в Нью-Йорку Трамп сказав, що ФРС "грає в політику" або "економіка в дуже поганому стані, якщо вони знижують [ставку] так сильно".