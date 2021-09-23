Федрезерв США сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В заявлении ФРС отмечается, что благодаря прогрессу в вакцинации и политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали укрепляться.

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"Инфляция является высокой, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", – сказано в заявлении.

Отмечается, что FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Поскольку инфляция устойчиво оставалась ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", – сказано в документе.

ФРС также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, центробанк может объявить о старте сворачивания программы количественного смягчения уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября.

По прогнозам ФРС, экономика США в 2021 году вырастет на 5,9% (прежний прогноз 7%), инфляция составит 4,2% (ранее ожидалось 3,4%).

В последний раз ключевая ставка менялась в марте прошлого года. Тогда ФРС понизила ее до уровня 0-0,25% с 11,25%. Впоследствии регулятор оставляет ее без изменений.

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Юрий Тарасовский

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