Фермерам предложили господдержку до 500 000 грн. Как ее получить

Государственный фонд поддержки фермерских хозяйств объявил конкурс на получение финансовой помощи фермерскими хозяйствами. Об этом говорится на сайте фонда.

Финансовая помощь распределяется на основе бюджетной программы "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам".

Победители конкурса могут рассчитывать на финансовую поддержку максиму до 500 000 грн.

Деньги выдаются в форме кредита с погашением через 5 лет.

Всего, в рамках конкурсной программы будет распределено 67 млн грн.

Прием заявок начинается 21 июля 2020 года и будет длится до 19 августа.

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Заявки и документы подаются главой фермерского хозяйства или его доверенным лицом лично или посылаются рекомендательным письмом на адрес регионального отделения Укрдержфонда, говорится в сообщении.

К конкурсу не допускаются фермерские хозяйства, имеющие задолженность перед Укрдержфондом, или те, кто находится в стадии ликвидации.

Перечень документов, необходимых для оформления заявки, опубликован на сайте Укрдержфонда.

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Роман Брыль

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