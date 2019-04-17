Фейк: У Парубия отреагировали на открытое в НАБУ уголовное дело

Уголовное дело, которое открыло Национальное антикоррупционным бюро Украины против председателя Верховной Рады Андрея Парубия, ничего не имеет общего с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба спикера парламента.

"В течение дня в СМИ распространилась информация о том, что суд якобы обязал НАБУ начать уголовное дело против председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Прежде всего, это дело не имеет ничего общего с Андреем Парубием и коррупцией. Это обычный информационный фейк", - утверждают в пресс-службе.

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У Парубия отметили, что инициатором открытия дела стал бывший сотрудник одного подразделений аппарата Верховной Рады, который был не согласен со своим увольнением. Он обратился с соответствующим заявлением в НАБУ, но бюро отказалось его регистрировать. Тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать это заявление, уточнили в пресс-службе.

Имя уволенного сотрудника не уточняется.

В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, НАБУ по любому заявлению обязано открыть уголовное производство, а уже после - устанавливает, был ли сам факт преступления.

Ранее сообщалось, что Соломенский суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное дело против Парубия. Истец обвинил председателя Верховной Рады в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении служебных полномочий.