ФГИ передал 80 млн грн Богуслаева в фонд ликвидации последствий агрессии РФ
Фонд госимущества передал в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии 79,5 млн грн со счетов ПУМБ из пула национализированных активов экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.
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По решению ВАКС активы на 600 млн грн Богуслаева и Петра Кононенко, экс-директора московского представительства Мотор Сич, были конфискованы и переданы в управление Фонда госимущества в апреле этого года.
Речь шла о средствах Богуслаева на счетах в Мотор-Банк (554 млн грн) и ПУМБ, также доли или 100% в компаниях Золотая астра, Страховая компания Мотор-Гарант, Винницкий авиационный завод, Вертолеты МСБ, Мотор-Банк, Азов Трейд-ХХІ, плюс вся недвижимость и земельные участки в Запорожской области.
Также в управление ФГИ переданы части компаний, принадлежавших Кононенко: Жекон, Перспектива-высокие технологии и Промзапал.
После инвентаризации и перерегистрации ФГИ передал часть этих активов на 366 млн грн в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Работа с оставшимися национализированными активами Богуслаева и Кононенко продолжается.
Фонд госимущества является уполномоченным органом по управлению национализированными активами. В настоящее время в ФГИ находится 1175 активов 53 подсанкционных групп и лиц.
- Богуслаеву в конце октября 2022 года сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сич нашли во сбитых российских вертолетах. В феврале 2023 года Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности из-за работы филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации. В ноябре 2022 года ключевой актив Богуслаева завод "Мотор Сич" перешел под контроль Министерства обороны вместе с четырьмя другими стратегическими предприятиями Украины.