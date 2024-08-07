ФГИ передал 80 млн грн Богуслаева в фонд ликвидации последствий агрессии РФ

ФГИ уже передал в фонд ликвидации активы Богуслаева и Кононенко на 366 млн грн

Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

Фонд госимущества передал в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии 79,5 млн грн со счетов ПУМБ из пула национализированных активов экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По решению ВАКС активы на 600 млн грн Богуслаева и Петра Кононенко, экс-директора московского представительства Мотор Сич, были конфискованы и переданы в управление Фонда госимущества в апреле этого года.

Речь шла о средствах Богуслаева на счетах в Мотор-Банк (554 млн грн) и ПУМБ, также доли или 100% в компаниях Золотая астра, Страховая компания Мотор-Гарант, Винницкий авиационный завод, Вертолеты МСБ, Мотор-Банк, Азов Трейд-ХХІ, плюс вся недвижимость и земельные участки в Запорожской области.

Также в управление ФГИ переданы части компаний, принадлежавших Кононенко: Жекон, Перспектива-высокие технологии и Промзапал.

После инвентаризации и перерегистрации ФГИ передал часть этих активов на 366 млн грн в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Работа с оставшимися национализированными активами Богуслаева и Кононенко продолжается.

Фонд госимущества является уполномоченным органом по управлению национализированными активами. В настоящее время в ФГИ находится 1175 активов 53 подсанкционных групп и лиц.