ФДМ передав 80 млн грн Богуслаєва до фонду ліквідації наслідків агресії РФ

ФДМ вже передав до фонду ліквідації активи Богуслаєва та Кононенка на 366 млн грн

В'ячеслав Богуслаєв (Фото: Liga.net)

Фонд держмайна передав до фонду ліквідації наслідків збройної агресії 79,5 млн грн з рахунків ПУМБ із пулу націоналізованих активів експрезидента Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

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За рішенням ВАКС активи на 600 млн грн Богуслаєва та Петра Кононенка, ексдиректора московського представництва Мотор Січ, були конфісковані й передані в управління Фонду держмайна у квітні цього року.

Йшлося про кошти Богуслаєва на рахунках у Мотор-Банк (554 млн грн) та ПУМБ, також частки або 100% у компаніях Золота Астра, Страхова компанія Мотор-Гарант, Вінницький авіаційний завод, Вертольоти МСБ, Мотор-Банк, Азов Трейд-ХХІ, плюс уся нерухомість і земельні ділянки в Запорізькій області.

Також до управління ФДМ передано частини компаній, які належали Кононенку: Жекон, Перспектива-високі технології та Промзапал.

Після інвентаризації та перереєстрації ФДМ передав частину цих активів на 366 млн грн до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Робота з рештою націоналізованих активів Богуслаєва і Кононенка триває.

Фонд держмайна є уповноваженим органом управління націоналізованими активами. Наразі у ФДМ перебуває 1175 активів 53 підсанкційних груп та осіб.