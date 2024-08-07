ФДМ передав 80 млн грн Богуслаєва до фонду ліквідації наслідків агресії РФ
Фонд держмайна передав до фонду ліквідації наслідків збройної агресії 79,5 млн грн з рахунків ПУМБ із пулу націоналізованих активів експрезидента Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.
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За рішенням ВАКС активи на 600 млн грн Богуслаєва та Петра Кононенка, ексдиректора московського представництва Мотор Січ, були конфісковані й передані в управління Фонду держмайна у квітні цього року.
Йшлося про кошти Богуслаєва на рахунках у Мотор-Банк (554 млн грн) та ПУМБ, також частки або 100% у компаніях Золота Астра, Страхова компанія Мотор-Гарант, Вінницький авіаційний завод, Вертольоти МСБ, Мотор-Банк, Азов Трейд-ХХІ, плюс уся нерухомість і земельні ділянки в Запорізькій області.
Також до управління ФДМ передано частини компаній, які належали Кононенку: Жекон, Перспектива-високі технології та Промзапал.
Після інвентаризації та перереєстрації ФДМ передав частину цих активів на 366 млн грн до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Робота з рештою націоналізованих активів Богуслаєва і Кононенка триває.
Фонд держмайна є уповноваженим органом управління націоналізованими активами. Наразі у ФДМ перебуває 1175 активів 53 підсанкційних груп та осіб.
- Богуслаєву наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія "Мотор Січ" продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни Мотор Січ знайшли в збитих російських гелікоптерах. У лютому 2023 року Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації. У листопаді 2022 року ключовий актив Богуслаєва завод "Мотор Січ" перейшов під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами України.