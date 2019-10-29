Финансовый комитет Рады будет согласовывать проекты с Кабмином

Комитет Верховной Рады по финансовой, налоговой и бюджетной политике впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", - сказал он.

По словам премьера, закон с нормой по марже для производителей сигарет, из-за которой табачные гиганты задумались о сворачивании производства в Украине, был принят без согласования с Кабмином.

"Мы против этой инициативы и закон с этой нормой работать не будет", - отметил Гончарук.

Также, по его словам, вряд ли будет принята в нынешнем виде инициатива о повышении рентной платы на добычу железорудного сырья. Правительство намерено обсуждать этот вопрос с производителями.

При этом законам о работе ФОПов Гончарук высказал поддержку. По его мнению, они позволят вывести бизнес из тени.