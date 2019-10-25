Маркарова о новых законах для ФОПов: Давления не будет

Для настоящих физлиц-предпринимателей и микро бизнеса на 1-3 группах риска никакого нет, а для крупных компаний, маскирующихся под ФОПов, есть год, чтобы поправить свою бизнес-модель. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью LB.ua, комментируя новые законы по ФОПам.

"Мы не предлагаем предпринимателям ставить себе дорогие кассовые аппараты, которые через посредников стоят дорого и дороги в обслуживании. Мы предлагаем бесплатную электронную программу на сайте Государственной налоговой службы, которую по API могут забирать все… Эта фискализация наступит только 1 января 2021-го. Она будет удобной, бесплатной и не влечет за собой каких-то драконовских штрафов", - сказала Маркарова.

Она добавила, что Минфин и налоговая готовы протестировать любое количество других программ РРО (регистраторов расчетных операций), помимо утвержденных сейчас, чтобы разрешить их использование.

"Мы не ожидаем от этого дополнительных поступлений (в бюджет - ред.), и не ради них это делали, а для того, чтобы настоящий малый бизнес вел свои дела прозрачно, не тратя на это дополнительные ресурсы", - пояснила министр.

А крупные компании, "которые уклонялись от уплаты налогов, маскируясь под ФОПы, имеют год на то, чтобы поправить свою бизнес-модель и платить налоги, как положено", добавил она.

"Вот и все, что изменится. То есть никакого драматизма, никакого ухудшения. К сожалению, пока мы слышим много мифов, которые распространяют крупные компании, а не сам малый бизнес", - сказала Маркарова.

"Не только давления не будет, а будет отдельная программа работы новой налоговой службы с малым бизнесом", - заключила она.

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