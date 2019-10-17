Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах и РРО

Президент подписал законы Украины, которые расширяют обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса.

Как сообщает пресс-служба президента, законы направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

Отмечается, что поэтапное расширение фискализации расчетных операций и внедрение инновационных технологий в виде программных РРО как альтернативы классическим РРО будут способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защите потребителей.

В законе предусмотрено, что функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба Украины должна обеспечить предпринимателей программами бесплатно, а регистрация програмного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законы предлагают ввести с 1 октября 2020 года механизм "кэшбека". Он предусматривает возможность компенсации покупателю 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 года повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физлица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, которое может относиться ко II группе плательщиков единого налога.

20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №1053-1 и №1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов.

Глава ГНС Сергей Верланов рассказал, что кэшбек нельзя будет использовать против конкурентов и можно будет применить к покупкам дороже 850 грн.

Кроме того, в ГНС заверили, что штрафов в 250% не будет и разъяснили нововведения по РРО.

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