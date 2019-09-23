Кэшбек нельзя будет использовать против конкурентов - Верланов

Механизм кэшбека за выдачу чека с нарушениями, заложенный в законах №1053-1 и N1073, нельзя будет использовать для конкурентной борьбы, утверждает глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов. Об этом он заявил во время брифинга 23 сентября.

"Очевидный предохранитель - это идентификация жалобщика в "электронном кабинете". То есть это физлицо с конкретным идентификационным кодом, все знают, где этот жалобщик", - пояснил Верланов.

Помимо этого, кэшбек можно будет применить к покупкам дороже 850 грн, добавил он.

В то же время он отметил, что кэшбек нельзя будет применить при невыдаче чека. Этот механизм возможен только при частично фискализированной покупке (если не все позиции чека отображены на сервере налоговой службы) или нефискализированном чеке (если выданный покупателю чек не отображается на сервере ведомства.

"Если чек не выдан, то вопрос кэшбека нельзя применить, но есть штраф за невыдачу чека", - отметил Верланов.

Также глава налоговой утверждает, что бизнес не понесет дополнительных затрат из-за обязанности применять регистраторы расчетных операций (РРО), поскольку специальное программное обеспечение будет предоставлять государство бесплатно.

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Он также отметил, что предприниматели первой группы, к которой принадлежит большая часть торговцев на рынках, не будут обязаны применять РРО.

Верховная Рада обязала предпринимателей II-IV групп единой системы налогообложения применять РРО с 1 октября 2020 года для рисковых отраслей (реализация сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров (в магазинах), а также кафе, рестораны), и с 2021 года - для остальных. При этом годовой лимит дохода для второй группы повышен с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, а вместо традиционных РРО разрешено применять программные.

После принятия законопроектов в первом чтении, представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.

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