Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский утвердил отмену депутатской неприкосновенности

Минус 22 млрд. Во сколько бизнесу обойдутся "е-чеки" и "кэшбеки"

Минус 22 млрд. Во сколько бизнесу обойдутся "е-чеки" и "кэшбеки"
11.09.2019, 13:38

Госрегуляторная служба назвала риски законопроектов №1053-1 и №1073

Расходы бизнеса, прежде всего, налогоплательщиков второй и третьей групп единого налога, в случае принятия законопроектов №1053-1 и №1073, составят 22,35 млрд грн на администрирование процессов применения регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщает Государственная регуляторная служба (ГРС).

Суммарные дополнительные расходы малого бизнеса на обязательное внедрение РРО для плательщиков единого налога второй группы независимо от вида деятельности и объемов доходов составят около 11,128 млрд грн.

Кроме того, в ГРС прогнозируют, что в результате увеличения проверок и усиления штрафных санкций за нарушения при применении РРО, ориентировочная сумма таких штрафов для легального бизнеса в 2020 году составит 2,6 млрд грн.

В противовес этим цифрам ГРС приводит данные исследования общественной организации "Институт социально-экономической трансформации", согласно которым занижение оборотов ФОПов - это потери бюджета в год - 2-2,5 млрд грн.

"Есть ли смысл в таких инициативах?" - спрашивают в ГРС.

В регуляторной службе считают, что принятию таких законопроектов должно предшествовать широкое общественное обсуждение.

Среди рисков называются бизнес-эмиграция, делегализация предпринимательства и обратный эффект от заявленных депутатами целей по детенизации экономики.

Детальный анализ с расчетами – на сайте ГРС.

Напишите нам
рро электронный чек кэшбек законопроекты 1053-1 и 1073
Комментарии
Последние новости
 