Минус 22 млрд. Во сколько бизнесу обойдутся "е-чеки" и "кэшбеки"

Расходы бизнеса, прежде всего, налогоплательщиков второй и третьей групп единого налога, в случае принятия законопроектов №1053-1 и №1073, составят 22,35 млрд грн на администрирование процессов применения регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщает Государственная регуляторная служба (ГРС).

Суммарные дополнительные расходы малого бизнеса на обязательное внедрение РРО для плательщиков единого налога второй группы независимо от вида деятельности и объемов доходов составят около 11,128 млрд грн.

Кроме того, в ГРС прогнозируют, что в результате увеличения проверок и усиления штрафных санкций за нарушения при применении РРО, ориентировочная сумма таких штрафов для легального бизнеса в 2020 году составит 2,6 млрд грн.

В противовес этим цифрам ГРС приводит данные исследования общественной организации "Институт социально-экономической трансформации", согласно которым занижение оборотов ФОПов - это потери бюджета в год - 2-2,5 млрд грн.

"Есть ли смысл в таких инициативах?" - спрашивают в ГРС.

В регуляторной службе считают, что принятию таких законопроектов должно предшествовать широкое общественное обсуждение.

Среди рисков называются бизнес-эмиграция, делегализация предпринимательства и обратный эффект от заявленных депутатами целей по детенизации экономики.

Детальный анализ с расчетами – на сайте ГРС.