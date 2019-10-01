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Штрафов в 250% не будет. В ГНС разъяснили нововведения по РРО

Штрафов в 250% не будет. В ГНС разъяснили нововведения по РРО
01.10.2019, 14:27

В налоговой рассказали об особенностях "кэшбека", об ответственности покупателя и штрафах за нарушение операций с РРО

Положения законопроектов №1053-1 и №1073, которые меняют правила пользования и применения регистраторов расчетных операций (РРО), направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции и усиление соблюдения прав покупателей.

В Государственной налоговой службе решили объяснить, почему изменения не "убьют десятки тысяч предпринимателей" и опровергнуть три несоответствующих действительности утверждения.

Первое ложное утверждение, состоит в том, что в рамках механизма "кэшбек" ГНС будет определять "правильность" чека на свое усмотрение. Согласно положениям законопроекта №1073 покупатель имеет право получить часть штрафных санкций, уплаченных продавцом, исключительно по результатам проверки жалобы о нарушении порядка проведения расчетных операций с применением РРО.

"Продавец обязан выдать покупателю чек. Это правило не меняется. И этот чек должен быть фискальным (создан переведенным в фискальный режим работы РРО, или зарегистрирован на фискальном сервере ДПС - после введения программных РРО)", - отмечают в ГНС.

Сейчас чек, предоставляемый покупателю, фиксируется в фискальной памяти РРО и далее направляется в Систему учета данных РРО (СОД РРО) через эквайера и процессинговый центр НБУ. В налоговой напоминают, что эта система полностью автоматизирована. Вмешательство человека в ее работу практически исключено. "ГНС технически не может "не пустить", или удалить чеки отдельного субъекта хозяйствования", - утверждают в ГНС.

В налоговой допускают теоретическую возможность этого по двум причинам: чек не был фискализирован и не прислан к СОД РРО должным образом, или он "потерялся", или задержался по техническим причинам на пути между РРО и сервером ГНС. Вероятность второго варианта в налоговой называют крайне незначительной.

Второе ложное утверждение касается отсутствия ответственности для покупателя за недостоверную информацию о нарушениях при проведении расчетной операции, согласно поданной им жалобы.

В ГНС подчеркивают, что любой заявитель должен идентифицировать себя через собственный электронный кабинет налогоплательщика. И этим покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая будет проверять не только правомерность действий продавца, но и оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе.

Таким образом, возможные манипуляции с подделкой документов или преднамеренным искажением сводятся к минимуму. "Любая компенсация возможна только после завершения проверки и взыскания санкций", - отмечают в ГНС.

В налоговой напоминают, что жалобу на нефискальный чек покупатель может подать и сегодня. Например, обычным письмом.

Третьим ложным утверждением в ГНС назвали применение штрафа в размере 250% стоимости проданного с нарушением товара. В налоговой подчеркивают, что ни один из принятых Верховной Радой законов не предусматривает такого наказания.

Выдача покупателю нефискального чека в зависимости от обстоятельств может рассматриваться как непроведение расчетных операций через РРО с фискальным режимом работы или проведение на неполную сумму стоимости товаров.

По действующим правилам и до вступления в силу положений законопроекта №1053-1 (через шесть месяцев с даты опубликования закона) штраф за совершенное впервые нарушение составляет 1 грн. За каждое следующее со стороны того же продавца - штраф будет составлять уже 100% стоимости товара.

По новым правилам (то есть со дня вступления в силу этого закона) и до 1 октября 2020 года предусмотрен штраф в размере 10% стоимости проданных с нарушениями товаров при первом нарушении, за каждое последующее - 50%.

С 1 октября 2020 года (одновременно с введением механизма "кэшбек") штрафы составят 100% стоимости проданных с нарушениями товаров за первый случай, и 150% - за каждое последующее нарушении.

В ГНС советуют дождаться обнародования текстов утвержденных Верховной Радой законов, и не делать поспешных выводов. Со своей стороны ГНС гарантирует любую помощь в изучении новых правил.

  • 20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов.
  • Глава ГНС Сергей Верланов рассказал, что кэшбек нельзя будет использовать против конкурентов и можно будет применить к покупкам дороже 850 грн.
  • После принятия законопроектов в первом чтении, представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес
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