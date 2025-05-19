"Финансы страны хуже, чем в Греции": Премьер Японии отказался снижать налоги

Премьер Японии Сигеру Ишиба заявил, что финансовое положение его страны хуже, чем у Греции

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Премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что финансовое состояние Японии "хуже, чем в Греции", и выступил против идеи снижения налогов. Об этом он сказал в парламенте на фоне призывов оппозиции уменьшить налоговую нагрузку перед выборами в верхнюю палату, сообщает Bloomberg.

"Мы живем в мире, где снова существуют процентные ставки. Правительство не имеет права комментировать их уровень, но реальность такова: долг дорожает. А финансовая ситуация нашей страны без преувеличения хуже, чем в Греции", – заявил Ишиба.

Премьер подверг резкой критике идею компенсировать снижение налогов выпуском гособлигаций. Он подчеркнул, что страна уже тратит четверть бюджета только на обслуживание долга, и дальнейший рост заимствований только усугубит кризис.

По данным МВФ, общий госдолг Японии в 2025 году составляет 234,9% ВВП. Для сравнения, в Греции – 142,2%.

В то же время Япония пока избегает долгового кризиса благодаря тому, что большинство ее обязательств выкуплено внутренними инвесторами, а также из-за стабильной внешней валютной позиции.

На фоне возврата инфляции и роста зарплат Банк Японии уже больше года постепенно повышает ключевую ставку. Это делает заимствование более дорогим и заставляет правительство переосмысливать свои расходы.

"Мы не можем согласиться на налоговые скидки, которые придется перекрывать государственным долгом", – заявил премьер. Он также упомянул о росте расходов на социальные услуги, что необходимо учитывать при формировании бюджетной политики.