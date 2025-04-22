Японские инвесторы устроили распродажу иностранных облигаций после пошлин Трампа

Банки и пенсионные фонды Японии в начале апреля продали зарубежные облигации, скорее всего американские, на сумму $20 млрд

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Частные японские инвесторы – банки и пенсионные фонды – продали зарубежные облигации на сумму $17,5 миллиарда в течение первой недели апреля и еще $3,6 миллиарда в течение следующих семи дней, пишет Financial Times со ссылкой на предварительные данные японского Министерства финансов.

Япония держит $1,1 триллиона в американских государственных облигациях и является крупнейшим международным владельцем этих активов, поэтому ее транзакции внимательно отслеживаются.

Изменения в портфеле облигаций произошли после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов, что повлекло за собой сильные колебания на мировых рынках акций и облигаций.

Американские облигации также подверглись значительной распродаже, а доходность 10-летних облигаций выросла сильнее всего с 2001 года.

Именно необычная активность на рынке трежерис могла стать причиной, почему Трамп неожиданно приостановил действие повышенных пошлин.

В данных Министерства финансов Японии не сообщается, какие именно долгосрочные бумаги продавали финансовые учреждения страны в начале апреля. Но Томоаки Сисидо, старший стратег по ставкам японского банка Nomura, сказал, что "значительная часть, вероятно, приходится либо на казначейские облигации США, либо на облигации американских агентств", то есть ипотечные ценные бумаги, гарантированные правительством США.

Опрошенные газетой эксперты объясняют распродажу либо балансировкой портфелей японских пенсионных фондов, либо снижением рисков со стороны банков и страховых компаний.

Экономический журналист Чарльз Гаспарино в NY Post написал, что Япония виновата в скачке доходности трежерис.

"Гендиректор одного из крупных финансовых учреждений сообщил мне, что один из наших крупнейших иностранных держателей государственных облигаций, японцы, избавлялись от американского долга в колоссальных объемах. Многие указывали на Китай, нашего давнего противника в экономическом и военном плане, но на самом деле это дружественная нам страна продавала огромные объемы облигаций и этим толкала процентные ставки в опасную зону", – говорится в его статье.

Впрочем, Стефан Ангрик, экономист по Японии в Moody's Analytics, отметил, что хотя объем проданных японскими фондами казначейских облигаций был значительным, он не был достаточно большим, чтобы полностью объяснить скачки доходности в первые две недели апреля.

"Цифры в заголовках могут выглядеть впечатляюще, но с точки зрения рынка облигаций это едва заметная волна", — сказал Ангрик. Он отметил, что оборот на рынке казначейских облигаций США составляет около $1 триллиона в среднем за день.

Вторым по величине держателем американских облигаций после Японии является Китай.