Японські інвестори влаштували розпродаж іноземних облігацій після мит Трампа

Банки та пенсійні фонди Японії на початку квітня продали закордонні облігації, скоріше за все американські, на суму $20 млрд

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Приватні японські інвестори – банки та пенсійні фонди – продали закордонні облігації на суму $17,5 мільярда протягом першого тижня квітня і ще $3,6 мільярда протягом наступних семи днів, пише Financial Times з посиланням на попередні дані японського Міністерства фінансів.

Японія тримає $1,1 трильйона в американських державних облігаціях і є найбільшим міжнародним власником цих активів, тому її транзакції уважно відстежуються.

Зміни в портфелі облігацій відбулися після того, як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових тарифів, що спричинило сильні коливання на світових ринках акцій та облігацій.

Американські облігації також зазнали значного розпродажу, а дохідність 10-річних облігацій зросла найсильніше з 2001 року.

Саме незвична активність на ринку трежерис могла стати причиною, чому Трамп несподівано призупинив дію підвищених мит.

У даних Міністерства фінансів Японії не повідомляється, які саме довгострокові папери продавали фінансові установи країни на початку квітня. Але Томоакі Сісідо, старший стратег зі ставок японського банку Nomura, сказав, що "значна частина, ймовірно, припадає або на казначейські облігації США, або на облігації американських агентств", тобто іпотечні цінні папери, гарантовані урядом США.

Опитані газетою експерти пояснюють розпродаж або балансуванням портфелів японських пенсійних фондів, або зниженням ризиків з боку банків і страхових компаній.

Економічний журналіст Чарльз Гаспаріно в NY Post написав, що Японія винна у стрибку дохідності трежерис.

"Гендиректор однієї з великих фінансових установ повідомив мені, що один з наших найбільших іноземних власників державних облігацій, японці, позбувалися американського боргу в колосальних обсягах. Багато хто вказував на Китай, нашого давнього супротивника в економічному та військовому плані, але насправді це дружня до нас країна продавала величезні обсяги облігацій і цим штовхала відсоткові ставки в небезпечну зону", – йдеться в його статті.

Втім, Стефан Ангрік, економіст з питань Японії в Moody's Analytics, зазначив, що хоча обсяг проданих японськими фондами казначейських облігацій був значним, він не був достатньо великим, щоб повністю пояснити стрибки дохідності в перші два тижні квітня.

"Цифри у заголовках можуть виглядати вражаюче, але з погляду ринку облігацій це ледь помітна хвиля", — сказав Ангрік. Він зауважив, що обіг на ринку казначейських облігацій США становить близько $1 трильйона у середньому за день.

Другим за величиною держателем американських облігацій після Японії є Китай.