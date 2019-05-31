Финсектор обеспокоен ситуацией с МВФ - опрос НБУ

Банки и небанковские финансовые учреждения обеспокоены состоянием сотрудничества с международными финансовыми организациями и считают одним из наибольших рисков его прекращение. Об этом свидетельствуют результаты опроса участников финсектора, проведенного Национальным банком.

Две трети респондентов оценили текущее состояние сектора как удовлетворительное, еще 21% - как хорошее. Большинство считает, что в ближайшие полгода оно не изменится.

64% опрошенных считают, что общий уровень риска в системе средний, а 36% оценили его как высокий.

НБУ отмечает, что в третьем опросе подряд респонденты указали, что наиболее значительный источник риска для финсектора - коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы: 57% опрошенных отметили, что это фактор высокого риска, еще 29% считают его высоким.

32% считают факторами очень высокого риска социально-политическую ситуацию в Украине и состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями. Сотрудничество с МВФ назвали "критически важным для стабильности сектора".

Миссия МВФ завершила работу в Киеве 30 мая, заявив, готова вернуться и продолжить дискуссию после парламентских выборов, "как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".