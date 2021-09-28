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Фирма Тимошенко заработала 1,2 млн грн на предвыборных акциях Слуги народа – Наші Гроші

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 15:28
Фирма Тимошенко заработала 1,2 млн грн на предвыборных акциях Слуги народа – Наші Гроші - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Компания Goodmedia, основанная заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, заработала 1,2 млн грн на организации мероприятий для партии Слуга народа и ее региональных отделений перед местными выборами в 2020 году. Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).   

В частности, Goodmedia получила 100 000 грн за организацию мероприятия 19 августа в Запорожье, в Херсоне 20 августа – 123 000 грн, Николаеве 21 августа – 116 000 грн, в Днепре 26 августа – 79 000 грн, в Кропивницкому 27 августа – 95 000 грн, Каневе 28 августа – 97 000 грн, и т.д. Всего в списке 12 городов.  

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Именно в эти даты президент Владимир Зеленский находился с рабочими визитами в перечисленных городах, уточняют в издании.  

Кроме платы за организацию предвыборных мероприятий, Goodmedia в 2020 году также получила средства на создание серии видео- и радиороликов "Украина — это ты" и "Решаешь ты" на общую сумму 250 000 грн. 

Основателем и руководителем Goodmedia в марте 2020 был заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем владельцем фирмы стала его жена Алена Тимошенко, но до сентября этого года Кирилл Тимошенко упоминался на сайте компании как CEO, указывают Наші Гроші.  

  • 27 сентября 2021 года издание Бабель опубликовало расследование, где указало, что через компанию Goodmedia проходили проплаты от владельцев крупных украинских частных компаний для участия их спикеров в форуме "Украина 30".   

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Роман Брыль
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Слуга народа Кирилл Тимошенко офис президента Goodmedia
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