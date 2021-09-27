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За организацию форума "Украина 30" платили компании украинских миллиардеров – Бабель

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 12:41
За организацию форума
Владимир Зеленский (Фото: ВФ Україна 30/Facebook)

Девять частных компаний, включая ДТЭК ВИЭ и ДТЭК Рината Ахметова, МХП Юрия КосюкаКернел Андрея Веревского, Эпицентр Александра и Галины Гереги, заплатили крупные суммы за участие во всеукраинском форуме "Украина 30", организованном по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расследовании издания Бабель, которое смогло получить ряд документов, доказывающих, что для некоторых спикеров участие в форуме было платным.  

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По данным издания, за участие в форуме МХП заплатил 750 000 грн, Кернел - 750 000 грн, Эпицентр – 500 000 грн, киевское казино Шангри Ла – 360 000 грн, ДТЭК ВИЭ и ДТЭК – 3,5 млн грн. 

Факт оплаты подтвердили изданию только в ДТЭК ВИЭ и ДТЭК, однако сумму не называли. 

Согласно договору, компания-организатор Goodmedia "предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика" в форуме "Украина 30: Платежка", на котором ДТЭК ВИЭ представлял гендиректор Марис Куницкис, ДТЭК – исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Сумму, которую компания Рината Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли, уточняют в Бабель. 

Ни на одном из публичных площадок форума издание не нашло информацию о партнерстве с ДТЭК или другими крупными частными компаниями.  

Несколько источников на условиях анонимности рассказали "Бабелю", что принять участие в "Украина 30" им предлагали непосредственно из Офиса президента и сразу предупреждали, что форуму требуется финансирование. 

Форум "Украина 30" - созданная по инициативе президента Владимира Зеленского дискуссионная площадка, на которой представители власти всех уровней, экспертной среды, гражданского общества и международного сообщества поднимают ряд проблем, требующих взвешенных решений. В рамках форума в период с февраля по август прошло 19 встреч, посвященных отдельной теме. Встречи проходили в выставочном центре Парковый в Киеве. 
  • 11 мая Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".   

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский олигархи Ахметов Ринат Украина 30
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