За организацию форума "Украина 30" платили компании украинских миллиардеров – Бабель

Девять частных компаний, включая ДТЭК ВИЭ и ДТЭК Рината Ахметова, МХП Юрия Косюка, Кернел Андрея Веревского, Эпицентр Александра и Галины Гереги, заплатили крупные суммы за участие во всеукраинском форуме "Украина 30", организованном по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расследовании издания Бабель, которое смогло получить ряд документов, доказывающих, что для некоторых спикеров участие в форуме было платным.

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