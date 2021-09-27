За организацию форума "Украина 30" платили компании украинских миллиардеров – Бабель
Девять частных компаний, включая ДТЭК ВИЭ и ДТЭК Рината Ахметова, МХП Юрия Косюка, Кернел Андрея Веревского, Эпицентр Александра и Галины Гереги, заплатили крупные суммы за участие во всеукраинском форуме "Украина 30", организованном по инициативе президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в расследовании издания Бабель, которое смогло получить ряд документов, доказывающих, что для некоторых спикеров участие в форуме было платным.
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По данным издания, за участие в форуме МХП заплатил 750 000 грн, Кернел - 750 000 грн, Эпицентр – 500 000 грн, киевское казино Шангри Ла – 360 000 грн, ДТЭК ВИЭ и ДТЭК – 3,5 млн грн.
Факт оплаты подтвердили изданию только в ДТЭК ВИЭ и ДТЭК, однако сумму не называли.
Согласно договору, компания-организатор Goodmedia "предоставила комплекс услуг по организации и обеспечению участия заказчика" в форуме "Украина 30: Платежка", на котором ДТЭК ВИЭ представлял гендиректор Марис Куницкис, ДТЭК – исполнительный директор Дмитрий Сахарук. Сумму, которую компания Рината Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерных документах скрыли, уточняют в Бабель.
Ни на одном из публичных площадок форума издание не нашло информацию о партнерстве с ДТЭК или другими крупными частными компаниями.
Несколько источников на условиях анонимности рассказали "Бабелю", что принять участие в "Украина 30" им предлагали непосредственно из Офиса президента и сразу предупреждали, что форуму требуется финансирование.
- 11 мая Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".
- 20 июня министр экономики Алексей Любченко на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" заявил, что более 10 млн украинцев получают теневые доходы.
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