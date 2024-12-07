Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "Ограниченный дефолт": причины
6 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Этот рейтинг отражает ситуацию с продолжающейся реструктуризацией внешнего коммерческого долга страны.
Основные причины решения:
Реструктуризация долга Украина завершила обмен еврооблигаций в сентябре 2024 года, однако приостановила платежи по нескольким внешним обязательствам, включая кредит Cargill (700 млн долларов) и облигации "Укрэнерго" (825 млн долларов). Эти меры продлятся до завершения реструктуризации долга.
Местный долг остается стабильным. Рейтинг в национальной валюте (CCC+) остался неизменным из-за приоритетного обслуживания внутреннего долга. Значительная часть долга принадлежит Нацбанку и государственным банкам, что уменьшает риски финансовой стабильности.
Экономическая ситуация и вызовы
- Ожидается, что война будет продолжаться в 2025 году, хотя вероятность прекращения огня растет.
- Дефицит бюджета будет оставаться высоким — 19,1% ВВП в 2024 году, главным образом из-за военных расходов.
- Внешний долг достигнет 90,8% ВВП в 2024 году.
Поддержка интернациональных партнеров. Fitch прогнозирует, что финансовые потребности Украины в 2025 году составят 38 млрд долларов, из которых значительная часть будет покрываться за счет поддержки стран G7 и использования замороженных российских активов.
Экономические перспективы
- Рост экономики в 2024 году ожидается на уровне 4% благодаря активизации торговли через Черное море и увеличению правительственных расходов.
- В 2025 году рост замедлится до 2,9% из-за дефицита энергоресурсов и рабочей силы.
Риски и возможности для улучшения:
Положительные изменения возможны по завершении реструктуризации долга и нормализации отношений с внешними кредиторами.
Негативные факторы: обострение конфликта или сокращение международной помощи могут усугубить ситуацию.
Этот рейтинг подчеркивает, что экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на вызовы, связанные с войной и финансовыми трудностями.