Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "Ограниченный дефолт": причины

Экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на вызовы, связанные с войной и финансовыми трудностями

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6 декабря 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Этот рейтинг отражает ситуацию с продолжающейся реструктуризацией внешнего коммерческого долга страны.

Основные причины решения:

Реструктуризация долга Украина завершила обмен еврооблигаций в сентябре 2024 года, однако приостановила платежи по нескольким внешним обязательствам, включая кредит Cargill (700 млн долларов) и облигации "Укрэнерго" (825 млн долларов). Эти меры продлятся до завершения реструктуризации долга. Местный долг остается стабильным. Рейтинг в национальной валюте (CCC+) остался неизменным из-за приоритетного обслуживания внутреннего долга. Значительная часть долга принадлежит Нацбанку и государственным банкам, что уменьшает риски финансовой стабильности. Экономическая ситуация и вызовы Ожидается, что война будет продолжаться в 2025 году, хотя вероятность прекращения огня растет.

Дефицит бюджета будет оставаться высоким — 19,1% ВВП в 2024 году, главным образом из-за военных расходов.

Внешний долг достигнет 90,8% ВВП в 2024 году. Поддержка интернациональных партнеров. Fitch прогнозирует, что финансовые потребности Украины в 2025 году составят 38 млрд долларов, из которых значительная часть будет покрываться за счет поддержки стран G7 и использования замороженных российских активов. Экономические перспективы Рост экономики в 2024 году ожидается на уровне 4% благодаря активизации торговли через Черное море и увеличению правительственных расходов.

В 2025 году рост замедлится до 2,9% из-за дефицита энергоресурсов и рабочей силы.

Риски и возможности для улучшения:

Положительные изменения возможны по завершении реструктуризации долга и нормализации отношений с внешними кредиторами.

Негативные факторы: обострение конфликта или сокращение международной помощи могут усугубить ситуацию.

Этот рейтинг подчеркивает, что экономика Украины продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на вызовы, связанные с войной и финансовыми трудностями.