Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "Обмежений дефолт": причини

Економіка України продовжує демонструвати стійкість попри виклики, пов'язані з війною та фінансовими труднощами

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6 грудня 2024 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт). Цей рейтинг відображає ситуацію з реструктуризацією зовнішнього комерційного боргу країни, що триває.

Основні причини рішення:

Реструктуризація боргу. Україна завершила обмін єврооблігацій у вересні 2024 року, однак призупинила платежі за кількома зовнішніми зобов'язаннями, включаючи кредит Cargill (700 млн доларів) і облігації "Укренерго" (825 млн доларів). Ці заходи триватимуть до завершення реструктуризації боргу. Місцевий борг залишається стабільним. Рейтинг у національній валюті ('CCC+') залишився незмінним через пріоритетне обслуговування внутрішнього боргу. Значна частина боргу належить Нацбанку та державним банкам, що зменшує ризики для фінансової стабільності. Економічна ситуація та виклики Очікується, що війна триватиме в 2025 році, хоча ймовірність припинення вогню зростає.

Дефіцит бюджету залишатиметься високим — 19,1% ВВП у 2024 році, головним чином через військові витрати.

Зовнішній борг досягне 90,8% ВВП у 2024 році. Підтримка міжнародних партнерів. Fitch прогнозує, що фінансові потреби України у 2025 році складуть 38 млрд доларів, з яких значна частина буде покриватися за рахунок підтримки країн G7 та використання заморожених російських активів. Економічні перспективи Зростання економіки у 2024 році очікується на рівні 4%, завдяки активізації торгівлі через Чорне море та збільшенню урядових витрат.

У 2025 році зростання сповільниться до 2,9% через дефіцит енергоресурсів і робочої сили.

Ризики та можливості для покращення:

Позитивні зміни можливі після завершення реструктуризації боргу та нормалізації відносин із зовнішніми кредиторами.

Негативні фактори: загострення конфлікту або скорочення міжнародної допомоги можуть погіршити ситуацію.

Цей рейтинг підкреслює, що економіка України продовжує демонструвати стійкість попри виклики, пов'язані з війною та фінансовими труднощами