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21.06.2019, 15:26

Fitch спрогнозировал среднегодовой курс гривни

Fitch спрогнозировал среднегодовой курс гривни

По прогнозам рейтингового агентства Fitch, среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/$

Среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 30,6 грн/$ и 32,8 грн/евро. Об этом говорится в отчетах аналитиков международного рейтингового агентства Fitch от 14 июня и 20 июня для украинских компаний МХП и ДТЭК.

Кроме того, отмечается, что среднегодовой курс гривни в 2020-2023 годах составит 30,6 грн/$ и 34,77 грн/евро.

Ключевые допущения Fitch в рамках рейтингового сценария для этих эмитентов также включают прогноз аналитиков по росту ВВП Украины на 2,6%-3,1% и по инфляции на 6,8% -8,6% в 2019-2023 годах.

Следует отметить, что прогноз курса гривни в отчете по компании МХП немного отличается. Средний курс гривни к доллару США на 2021 год указан в 32,27 грн/$, а на 2022 год аналитики прогнозируют 33,89 грн/$.

Ранее Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом - Банк Креди Агриколь, ПроКредит Банк и Правэкс-Банк - на уровне "B-"

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Теги: Fitch, курс гривни
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