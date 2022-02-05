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Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины из-за угрозы войны и высоких цен на газ

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 16:04
Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины из-за угрозы войны и высоких цен на газ - Фото
Фото: ЕРА

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 2,9% с 3,9% в прошлогоднем августовском обзоре. Fitch Ratings, передает Интерфакс-Украина.

Прогноз ухудшился из-за замедления роста реальной заработной платы и частного потребления, снижения внутреннего спроса в условиях повышенного геополитического риска и высокой цены на газ.

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"Прогнозируется, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году... Инфляция останется повышенной на уровне около 10% в первой половине 2022 года (при дальнейшем повышении учетной ставки НБУ на 200 базисных пунктов до 12%)", – отметили в агентстве.

По прогнозам Fitch Ratings, инфляция в Украине к концу 2022 года упадет до 7,9% и 5,3% – к концу 2023 года.

Аналитики также предполагают, что дефицит госбюджета сократится в этом году до 3,4% ВВП с 3,8% ВВП в прошлом, при этом меры по повышению налогов на 0,5 процентного пункта (п.п.) помогут компенсировать текущее давление на расходы и ожидаемые субсидии на газ.

Агентство также отметило понижение госдолга на 9,2 п.п. в 2021 году – до 44,3% ВВП (50,2%, в том числе гарантий) – на уровень конца 2019 года.

"Мы прогнозируем более постепенное снижение до 42,2% ВВП к концу 2023 года, что ниже прогнозируемого медианного показателя категории "В" в 67,6%", – говорится в отчете.

Fitch ожидает ускоренного исполнения во втором квартале 2022 года текущей программы финансирования МВФ stand by и полной выплаты остальных средств в размере $2,3 млрд, а затем согласование новой программы в этом году.

"По нашему мнению, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом в доступе к внешнему финансированию", – отмечается в отчете.

Агентство отмечает, что сильно ограниченные условия внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов из госбумаг ослабят позицию международных резервов Украины.

Прогнозируется, что валютные резервы сократятся на $6 млрд в 2022 году – до $25 млрд, что эквивалентно 2,8 месяцам текущих внешних платежей, а затем частично восстановятся до 3,1 месяца на конец 2023 года.

"Мы предполагаем, что в этом году не будет нового выпуска суверенных еврооблигаций", – добавило Fitch.

Агентство прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится на 1,6 п.п. в 2022 году – до 2,6% ВВП и до 3,4% в 2023 году из-за ухудшения условий торговли.

Обслуживание суверенного внешнего долга относительно высоко и составляет $4,3 млрд в 2022 году и $5,4 млрд в 2023 году, однако существует некоторая компенсация за счет увеличения финансирования МФО и на двусторонней основе, которое, по оценкам Fitch, составит $6 млрд в 2022 году. 

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Наталия Софиенко
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fitch ratings экономика Украины
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