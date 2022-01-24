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ФОПы могут подать годовую декларацию в Дии: как это сделать

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 08:57
ФОПы могут подать годовую декларацию в Дии: как это сделать - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

В приложении Дия теперь можно подать годовую декларацию физлица-предпринимателя для 1, 2 и 3-й групп, говорится в Facebook самого приложения.

Новая услуга позволяет подать декларацию в несколько кликов. Она освободит физлица от необходимости нанимать бухгалтера или переплачивать за сервис.

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Инструкция для 1-2 группы:

  1. В приложении Дия необходимо выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации.
  2. Указать сумму дохода за год и контактные данные.
  3. Дия заполнит данные о ЕН и ЕСВ.
  4. Подписать декларацию Дия подписью.

Алгоритм действий для третьей группы:

  1. В приложении выбрать Услуги-Налоги-ФЛП-Декларации.
  2. Указать сумму дохода только за 4-й квартал. Дия запросит Налоговую предоставить декларации за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
  3. Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, равно как и данные об ЕСВ.
  4. Подписать декларацию Дия подписью.

"Все данные и суммы в декларации редактируются. Поэтому внимательно проверьте и исправьте, если вы найдете ошибку. Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" вы можете скачать PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", – пояснили там.

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  • В Украине зарегистрировано 84 804 новых ФОПа в 2021 году, что является самым высоким показателем регистраций с 2017 года. 
  • С 1 января ФОПы обязаны использовать РРО (или виртуальные аналоги – программное РРО), если они получают платежи наличными или платежными картами. В противном случае их ждет штраф – 100% от цены первого проданного без регистратора товара и 150% за каждый последующий. Исключение – первая группа ФОП.

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Наталия Софиенко
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ФОП годовая декларация
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