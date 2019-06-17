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17.06.2019, 15:35

ФОПы, не получающие доход, могут не платить ЕСВ - суд

ФОПы, не получающие доход, могут не платить ЕСВ - суд

Суд решил, что частный предприниматель-упрощенец, который не получает доход, не обязан платить минимальный соцвзнос

Кировоградский окружной административный суд принял решение в пользу физического лица-предпринимателя (ФОП) и признал требование Государственной фискальной службы (ГФС) незаконными. Об этом сообщает Лига:Закон Бизнес.

Предприниматель обратился в суд с заявлением на ГФС о признании противоправным и отмене требования об уплате долга по единому социальному взносу (ЕСВ) в сумме 15 820 грн. Иск мотивирован тем, что предпринимательская деятельность не осуществлялась с 1997 года, заявление на ее прекращение было подано, а человек работал по найму.

Фискалы же настаивали на уплате, указывая, что независимо от получения дохода ФОП обязан платить взнос в минимальном размере, установленном законом.

Суд иск удовлетворил и указал, что предприниматель на упрощенной системе налогообложения, не получающий доход (не осуществляющий предпринимательскую деятельность), не обязан платить ЕСВ. В решении суда говорится, что Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" не содержит оговорки для физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, по уплате взноса независимо от получения дохода.

Кроме того, суд отметил, что ГФС имела право начислять взносы, приняв требование о его уплате, на основании акта проверки; отчетности, представляемой плательщиками в органы доходов и сборов; бухгалтерских и других документов, подтверждающих суммы выплат (дохода), на суммы которых (которого) начисляется взнос.

Решение по делу № 340/453/19 Кировоградский окружной административный суд принял 23 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что ГФС публикует недостаточно информации для ФОПов. 35 000 физических лиц-предпринимателей в Украине не могут проверить, есть ли у них налоговая задолженность из-за одинаковых имен ФОПов.

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Теги: ФОП, ГФС, ЕСВ, единый соцвзнос
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