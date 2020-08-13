Франции грозит шок на рынке труда. Что скрывает официальная статистика

Уровень безработицы во Франции снизился до рекордных 7,1%. Это самый низкий показатель с 1983 года. Но официальная статистика скрывает реальную угрозу затяжного кризиса на рынке труда, уверены в Национальном институте статистики и экономических исследований Франции.

Институт презентовал исследование, в котором подсчитал количество "неучтенных" безработных во Франции и результаты его противоречат официальной версии об успехе в борьбе с безработицей.

Дело в том, отмечают эксперты, что статистика не считает безработными тех граждан, которые хотят работать, но не могут найти работу из-за лишения свободы. Во втором квартале количество таких "не безработных" выросло до рекордных 2,5 млн. Всего кварталом ранее таких граждан было 1,7 млн.

Происходит это на фоне прогноза центрального банка Франции о росте безработицы в следующем году до рекордных 11,8%. Помимо этого, крупные французские работодатели (в частности, Airbus и Renault) уже сообщили о сокращении количества рабочих мест.

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Французская компания страхования от безработицы Unédic прогнозирует, что количество безработных к концу года вырастет на 900 000, а 630 000 таких граждан будут получать пособие по безработице. В связи с этим расходы страхового агентства, как ожидается, вырастут на 43% к концу года, а экономический контекст будет определять результат борьбы с COVID-19. Французский профсоюз уже назвал этот прогноз "катастрофой".

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию ожидает рекорда безработицы в 2020 году.

ожидает рекорда безработицы в 2020 году. Еврокомиссия прогнозирует глубокую рецессию в экономике Еврозоны.

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Александр Мясищев

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