Франция предлагает ЕС фонд восстановления на 150-300 млрд евро в год

Париж предложил Еврокомиссии выпустить облигации для финансирования фонда восстановления Евросоюза в размере около 150-300 млрд евро в год в 2021-2023 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

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Отмечается, что размер должен составлять не менее 1-2% от ВНД ЕС в год в течение следующих трех лет, что обеспечит бюджет ЕС пополнением на 150-300 млрд евро в год в период между 2021 и 2023 годами.

"Займы, предоставляемые странам-членам, могли бы помочь восполнить пробелы, но при этом они должны оставаться дополнением к грантам. Для обеспечения максимальной эффективности такие кредиты должны иметь льготный период, очень длительный срок погашения и низкую процентную ставку...", - сказано в документе.

ЕС обсуждает, как стимулировать рост экономики после спада из-за коронавируса. Еврокомиссия должна в течение начинающийся 18 мая недели сделать официальное предложение о новом совместном бюджете для всех 27 стран-участниц на 2021-2027 год и о сопутствующем фонде восстановления.

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По прогнозам Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году и вырастет на 6,3% в 2021 году.