Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Франция предлагает ЕС фонд восстановления на 150-300 млрд евро в год

Франция предлагает ЕС фонд восстановления на 150-300 млрд евро в год
08.05.2020, 16:26

В Евросоюзе обсуждают стимулы для экономики после спада из-за коронавируса

Париж предложил Еврокомиссии выпустить облигации для финансирования фонда восстановления Евросоюза в размере около 150-300 млрд евро в год в 2021-2023 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что размер должен составлять не менее 1-2% от ВНД ЕС в год в течение следующих трех лет, что обеспечит бюджет ЕС пополнением на 150-300 млрд евро в год в период между 2021 и 2023 годами.

"Займы, предоставляемые странам-членам, могли бы помочь восполнить пробелы, но при этом они должны оставаться дополнением к грантам. Для обеспечения максимальной эффективности такие кредиты должны иметь льготный период, очень длительный срок погашения и низкую процентную ставку...", - сказано в документе.

ЕС обсуждает, как стимулировать рост экономики после спада из-за коронавируса. Еврокомиссия должна в течение начинающийся 18 мая недели сделать официальное предложение о новом совместном бюджете для всех 27 стран-участниц на 2021-2027 год и о сопутствующем фонде восстановления.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Юрий Тарасовский
Напишите нам
еврокомиссия коронавирус коронакризис
Комментарии
Последние новости
 