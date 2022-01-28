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Французская экономика показала самый большой рост с 1969 года

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28.01.2022, 16:15
Французская экономика показала самый большой рост с 1969 года - Фото
Фото: pixabay.com

В 2021 году французская экономика выросла на 7% — это самый высокий темп с 1969 года. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные статистическим институтом Insee в Париже, передает The New York Times.

Экономика страны выросла благодаря государственным субсидиям, которые помогли стимулировать инвестиции и производство, которые превзошли допандемический уровень.

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В последнем квартале года экономика выросла на 0,7%, чему способствовал рост потребительских расходов.

"Это впечатляющий подъем для французской экономики", — заявил министр экономики страны Брюно Ле Мэр телеканалу France 2.

Правительство Франции решило оставить в силе лишь минимальные ограничения во время пандемии и призвало людей проходить вакцинацию, чтобы сохранить экономику страны открытой.

В то же время издание отмечает, что экономика Германии сократилась в последнем квартале 2021 года, поскольку она боролась с новым всплеском коронавируса.

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Наталия Софиенко
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