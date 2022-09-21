ФРС США повысила ставку до самого высокого уровня с 2008 года – еще на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базовых пунктов до самого высокого уровня с 2008 года. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), передает Bloomberg.

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В ФРС заявили, что поскольку Центробанк стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, то ведомство решило повысить целевой диапазон базовой процентной ставки до 3–3,25%.

Диапазон базовой ставки теперь составляет 3–3,25% — это самый высокий уровень со времен финансового кризиса 2008 года, отмечает Bloomberg.

"Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением", — говорится в сообщении.

Комитет также указал, что "дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным" и снижение ставок не предвидится до 2024 года.

Медианная оценка ставки по федеральным фондам к концу года подскочила до 4,4%, что предполагает повышение ставки еще на 0,75 процентных пункта в этом году, прежде чем ФРС начнет снижать ее.

ФРС ориентируется на макроэкономические индикаторы, когда принимает решение по монетарной политике. В июне уровень безработицы в США оставался стабильным, что говорит в пользу жесткости монетарной политики.

Однако инфляция в США по итогам июня возросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении, в то время как эксперты прогнозировали рост лишь до 8,8%. В сентябре старший экономист Oxford Economics Кэти Бостянич заявила, что в августе инфляция замедлилась, но была выше прогнозов.

В июле ФРС США во второй раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базовых пунктов из-за роста инфляции в стране. До марта этого года ставка ФРС в течение двух лет находилась в диапазоне 0–0,25%.

Наталія Фреїк

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