ФРС США шестой раз с начала года повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75–4% годовых. Об этом говорится на сайте ФРС.

"Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания, энергоносители и более широким ценовым давлением. Война России против Украины вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Война и связанные с ней события создают дополнительное давление на инфляцию и сказываются на мировой экономической активности", — отметили в ФРС.

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США стремятся достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Также глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США готов замедлить темпы жесткости монетарной политики. Ставки будут на более высоком уровне, чем ожидала ФРС, но внедряться более постепенными темпами.

Это уже шестое повышение базовой ставки с начала года и четвертое подряд повышение с шагом в 75 базисных пунктов. Теперь ставка достигает самого высокого уровня с января 2008 года, это самый агрессивный темп ужесточения денежно-кредитной политики в США с начала 1980-х, пишет CNBC.

Таким образом ФРС пытается сдержать инфляцию, которая в сентябре составила 8,2% в годовом выражении. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, достигла максимума за 40 лет.

После заявления ФРС S&P 500 завершил день падением на 2,5%, Nasdaq – 3%.

21 сентября Федеральная резервная система США в третий раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов до самого высокого уровня с 2008 года.

Наталія Софієнко

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