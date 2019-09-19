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ФРС США снизила процентную ставку

ФРС США снизила процентную ставку
19.09.2019, 08:33

Центробанк США второй раз за полгода снижает процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 2-2,25% до 1,75-2% годовых.

Как отмечается в пресс-релизе ФРС, ставка была снижена из-за влияния глобальных изменений на перспективы развития экономики и сдержанного инфляционного давления.

Регулятор заявляет, что в дальнейшем продолжит следить за ситуацией в экономике и будет действовать в зависимости от обстоятельств.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС. Он считает, что регулятор снова потерпел неудачу. Ранее он призывал ФРС снизить ставку до нуля или ниже, чтобы начать рефинансировать долг.

Снижение процентной ставки означает удешевление кредитов в США и стимулирование потребления. Снижение ставки уменьшит доходность американских долговых облигаций, а значит более привлекательными для инвесторов могут стать облигации развивающихся стран, в том числе Украины. Это может привести к росту поступлений валюты в экономику Украины и дальнейшему укреплению гривни.
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