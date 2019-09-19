Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 2-2,25% до 1,75-2% годовых.

Как отмечается в пресс-релизе ФРС, ставка была снижена из-за влияния глобальных изменений на перспективы развития экономики и сдержанного инфляционного давления.

Регулятор заявляет, что в дальнейшем продолжит следить за ситуацией в экономике и будет действовать в зависимости от обстоятельств.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС. Он считает, что регулятор снова потерпел неудачу. Ранее он призывал ФРС снизить ставку до нуля или ниже, чтобы начать рефинансировать долг.

В июле ФРС впервые за 10 лет решила опустить ставку.

Снижение процентной ставки означает удешевление кредитов в США и стимулирование потребления. Снижение ставки уменьшит доходность американских долговых облигаций, а значит более привлекательными для инвесторов могут стать облигации развивающихся стран, в том числе Украины. Это может привести к росту поступлений валюты в экономику Украины и дальнейшему укреплению гривни.