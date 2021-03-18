UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ФРС США сохранила ключевую ставку и предсказала быстрое восстановление экономики

18.03.2021, 09:58
ФРС США сохранила ключевую ставку и предсказала быстрое восстановление экономики - Фото
Глава ФРС США Джером Пауэлл (фото: EPA)

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых, улучшила прогноз по ВВП и пообещала дальнейшую поддержку экономики.

В сообщении Федрезерва отмечается, что будет целесообразно поддерживать ставку на текущем уровне до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а также ускорению инфляции до 2%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Также ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5% и повысила прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%. Прогноз по безработице в США – 4,5% в 2021 году, долгосрочный прогноз – 4%.

Как сообщил на брифинге глава Федрезерва Джером Пауэлл, ФРС будет поддерживать экономику столько, сколько потребуется.

На этих новостях в среду индексы S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах.

Индекс Dow Jones вырос на 0,58% – до 33.015,37 пункта, индекс S&P 500 – на 0,29% – до 3.974,12 пункта​, ​Nasdaq поднялся на 0,4% – до 13.525,202 пункта​.

"Заявление ФРС было более оптимистичным, чем ожидалось, они повысили свой прогноз как в отношении экономического роста, так и рынка труда. По мнению рынка, это заявление было довольно оптимистичным", – сказал в комментарии Reuters Дэвид Картер из Lenox Wealth Advisors.

Читайте также
Знаковая реформа | Безработица вместо инфляции. Политика Федрезерва США изменилась. Что это значит?

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Джером Пауэлл ФРС ключевая ставка ввп сша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 