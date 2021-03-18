ФРС США сохранила ключевую ставку и предсказала быстрое восстановление экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых, улучшила прогноз по ВВП и пообещала дальнейшую поддержку экономики.

В сообщении Федрезерва отмечается, что будет целесообразно поддерживать ставку на текущем уровне до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а также ускорению инфляции до 2%.

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Также ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году с 4,2% до 6,5% и повысила прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%. Прогноз по безработице в США – 4,5% в 2021 году, долгосрочный прогноз – 4%.

Как сообщил на брифинге глава Федрезерва Джером Пауэлл, ФРС будет поддерживать экономику столько, сколько потребуется.

На этих новостях в среду индексы S&P 500 и Dow закрылись на рекордных максимумах.

Индекс Dow Jones вырос на 0,58% – до 33.015,37 пункта, индекс S&P 500 – на 0,29% – до 3.974,12 пункта​, ​Nasdaq поднялся на 0,4% – до 13.525,202 пункта​.

"Заявление ФРС было более оптимистичным, чем ожидалось, они повысили свой прогноз как в отношении экономического роста, так и рынка труда. По мнению рынка, это заявление было довольно оптимистичным", – сказал в комментарии Reuters Дэвид Картер из Lenox Wealth Advisors.

В марте 2020 года ФРС экстренно снизила ключевую ставку до уровня 0,00-0,25%. С тех пор ее уровень не менялся.

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Юрий Тарасовский

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