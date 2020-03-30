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Футболистам “Барсы” снижают зарплаты. Они будут делать взносы для персонала

Футболистам “Барсы” снижают зарплаты. Они будут делать взносы для персонала
30.03.2020, 18:59

"Барселона" снижает зарплаты игрокам на 70%, кроме того, они будут "скидываться" на зарплату персоналу

Капитан ФК “Барселона” Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков команды на 70%, пишет tribuna.com.

При этом игроки переведут деньги персоналу “Барсы”, чтобы они смогли получить свою ставку в полном объеме.

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“Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом… Помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты”, - сказано в заявлении.

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  • Как сообщалось, такие меры клуб вводит из-за коронавируса. Они будут действовать на время чрезвычайного положения в Испании.
  • 27 марта FIFA провела встречу с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерацией ассоциации профессиональных футболистов, на которой попросила игроков согласиться на временное снижение зарплат на 50% из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
  • Нападающий Криштиану Роналду согласился отказаться почти от четырех миллионов евро зарплаты в футбольном клбуе "Ювентусе".
Кучук Марина
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