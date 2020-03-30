Футболистам “Барсы” снижают зарплаты. Они будут делать взносы для персонала

Капитан ФК “Барселона” Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков команды на 70%, пишет tribuna.com.

При этом игроки переведут деньги персоналу “Барсы”, чтобы они смогли получить свою ставку в полном объеме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

“Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом… Помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты”, - сказано в заявлении.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Как сообщалось, такие меры клуб вводит из-за коронавируса. Они будут действовать на время чрезвычайного положения в Испании.

27 марта FIFA провела встречу с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерацией ассоциации профессиональных футболистов, на которой попросила игроков согласиться на временное снижение зарплат на 50% из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Нападающий Криштиану Роналду согласился отказаться почти от четырех миллионов евро зарплаты в футбольном клбуе "Ювентусе".