Футболистам “Барсы” снижают зарплаты. Они будут делать взносы для персонала

Капитан ФК “Барселона” Лионель Месси объявил о снижении зарплат игроков команды на 70%, пишет tribuna.com.
При этом игроки переведут деньги персоналу “Барсы”, чтобы они смогли получить свою ставку в полном объеме.
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“Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом… Помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты”, - сказано в заявлении.
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