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ГБР нашло тайники с деньгами на Одесской таможне — видео

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 14:07
ГБР нашло тайники с деньгами на Одесской таможне — видео - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабную схему поборов на Одесской таможне. По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.  

При обыске админздания таможенного поста сотрудники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели "заработать" более 65 000 грн. Деньги таможенники прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете. 

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Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину. 

Таможенник брал деньги за несоздание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей. 

Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США. 

ГБР задержало инспектора "на горячем" после очередного получения денег. Решается вопрос об сообщении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и избрании инспектору меры пресечения. 

Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам. 

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Роман Бриль
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гбр одесская таможня взятки тайники
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