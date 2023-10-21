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Германия предоставит Украине еще €200 млн на восстановление

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 15:34
Германия предоставит Украине еще €200 млн на восстановление - Фото
Евро, валюта (Фото: Pexels)

ФРГ выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины. Об этом во время визита в Украину 20 октября объявил государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт, пишет DPA.

Флясбарт в федеральном правительстве Германии отвечает за координацию усилий по восстановлению Украины. По его словам, деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

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Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство.

С учетом этой суммы Министерство восстановления Германии выделит около 1 миллиарда евро в поддержку гражданского населения Украины с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Наталия Софиенко
восстановление украиныфинансирование УкраиныЙохен Флясбарт
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