Германия предоставит Украине еще €200 млн на восстановление
ФРГ выделит дополнительные 200 миллионов евро на восстановление Украины. Об этом во время визита в Украину 20 октября объявил государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт, пишет DPA.
Флясбарт в федеральном правительстве Германии отвечает за координацию усилий по восстановлению Украины. По его словам, деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.
Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство.
С учетом этой суммы Министерство восстановления Германии выделит около 1 миллиарда евро в поддержку гражданского населения Украины с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.
- Германия объявила о новой военной помощи Украине: три зенитные установки Gepard, разведывательные дроны, техника и дымовые и осветительные снаряды.
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