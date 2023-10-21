Німеччина надасть Україні ще €200 млн на відновлення

ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України. Про це під час візиту до України 20 жовтня оголосив державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, пише DPA.

Флясбарт у федеральному уряді Німеччини відповідає за координацію зусиль із відновлення України. За його словами, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

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Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство.

З урахуванням цієї суми Міністерство відновлення Німеччини загалом виділить близько 1 мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.