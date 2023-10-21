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Німеччина надасть Україні ще €200 млн на відновлення

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 15:34
Німеччина надасть Україні ще €200 млн на відновлення - Фото
Євро, валюта (Фото: Pexels)

ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України. Про це під час візиту до України 20 жовтня оголосив державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт, пише DPA.

Флясбарт у федеральному уряді Німеччини відповідає за координацію зусиль із відновлення України. За його словами, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

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Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство. 

З урахуванням цієї суми Міністерство відновлення Німеччини загалом виділить близько 1 мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

Наталія Софієнко
Німеччинавідновлення україниЙохен Флясбарт
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