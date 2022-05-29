Германия собирается подарить Украине миллиард евро

Германия планирует выделить для Украины 1 млрд евро в виде грантовой помощи, то есть безвозмездно и без возврата. Об этом сообщила глава посольства Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", – написала она в Twitter в воскресенье.

Украине важно получать помощь именно в форме грантов, поскольку это позволит удерживать уровень долга на безопасном уровне.

На прошлой неделе G7 мобилизовала около $20 млрд помощи Украине.

Европейская комиссия, в частности, готовит для Украины новую программу макрофинансовой помощи на 9 млрд евро.

Андрей Водяный

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