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Германия собирается подарить Украине миллиард евро

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29.05.2022, 19:07
Германия собирается подарить Украине миллиард евро - Фото
Фото: Анка Фельдгузен / Twitter

Германия планирует выделить для Украины 1 млрд евро в виде грантовой помощи, то есть безвозмездно и без возврата. Об этом сообщила глава посольства Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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"Обсудила с министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", – написала она в Twitter в воскресенье.

Украине важно получать помощь именно в форме грантов, поскольку это позволит удерживать уровень долга на безопасном уровне.

Андрей Водяный
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Германия Минфин сергей марченко финансовая помощь Анка Фельдгузен
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