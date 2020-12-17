Германия выделила Украине 250 млн евро. На что пойдут деньги
Кабине министров и правительство Германии подписали соглашение о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов и 40 млн евро грантов на проекты по энергоэффективности украинских городов и поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Кредиты предоставлены на 30 лет, включая 10 лет льготного периода. Процентная ставка 2% годовых, комиссия по обязательствам – 0,25% годовых, говорится в сообщении.
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Кредитные средства будут использованы в рамках проектов, согласованных Украиной и Германией в период 2011-2019 годов.
Речь идет о проектах в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в объединенную европейскую энергосистему), поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения энергоэффективности школ и детских садиков, реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.
Грантовые средства предназначаются на улучшение системы профессионального образования и развитие местного самоуправления.
Для того, чтобы Украина начала распоряжаться выделенными средствами, Верховная Рада должна ратифицировать подписанное соглашение.
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